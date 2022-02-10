Снег утром 10 февраля наблюдался в 34 районах области.

Как сообщил в своем Телеграм-канале председатель облправительства Роман Бусаргин, движение на федеральных автодорогах открыто.

На региональных автодорогах затруднено движение в Базарно-Карабулакском, Воскресенскому, Ершовском, Озинском районах. Техника работает по всем направлениям, чтобы обеспечить безопасный проезд.

На расчистке автодорог области работало 1248 единиц техники (без учёта техники на вывоз снега).

На федеральных автомобильных дорогах – 284 единицы техники, на региональных – 425 единиц техники, на муниципальных — 539 единиц техники.