Из-за установившегося антициклона в Саратовской области аномальные холода не уйдут до конца недели.

Синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева отметила, что ночью в регионе будет -17-22 градуса, на возвышенных местах до -12.

Ближайшие два дня днем потеплеет до -5-10, в четверг и пятницу столбик термометра опустится до -7-12 градусов.

В Саратове во вторник и среду днем будет -8-10 градусов, ночью -15-17, в окрестностях до -20.

Во второй половине недели ночные температуры опустятся до -17-19 градусов, а днем поднимутся до -10-12 градусов.

При этом ветер будет дуть с северо-востока, местами ожидается туман.