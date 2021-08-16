На текущей неделе Саратовскую область ожидает возвращение аномально жаркой погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В период с 17 по 21 августа в регионе будет преобладать высокий температурный режим. Температура воздуха поднимется на девять градусов выше климатической нормы.

Ближайшей ночью по области — от 17 до 22 градусов тепла, в пониженных местах – до 13. Завтра, 17 августа, днем температура поднимется до 32-37.

С 18 по 20 августа синоптики обещают от 33 до 38, на Востоке и Юго-востоке области жара будет ещё сильнее — до 40 градусов.

В ближайшие сутки по региону ожидаются осадки. В основном дожди прогнозируют завтра, 17 августа, в Правобережных районах. Там ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-восточный – пять-десять метров в секунду, днем порывы могут достигать – 14 метров в секунду.

В областном центре ближайшей ночью будет от 18 до 20 градусов, а на завтра днем – 33-35. С 18 по 20 августа погода поменяется незначительно — ночью – 18-20, днем – 35-37.

По данным на сегодняшнее утро температура воды в Волге составила 24,8 градусов. В связи с тем, что ночи стали длиннее, вода начала остывать.