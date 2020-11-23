Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с главами регионов.

Команда Саратовской области по итогам 2020 года оказалась лучшей в номинации — «Внедрение новых и наилучших технологий в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Награждение состоялось в Москве в рамках главного делового события транспортной отрасли РФ – «Транспортной недели».

— В этом году при ремонте большей части трасс областного и межмуниципального значения дорожники применяли метод холодной регенерации. Его суть заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов. В результате получается прочное однородное дорожное основание, на которое позже укладывается новое асфальтобетонное покрытие. По этой технологии ремонтировали, в частности, автодороги «Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай», «Балашов — Романовка», «Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области», — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.

Кроме того, на всех объектах, которые ремонтировали в этом году, применялись современные функциональные асфальтобетонные смеси по новому ГОСТу. Он обязывает применять индивидуальный подход к асфальтобетонным смесям, которые теперь должны отвечать как климатическим требованиям региона, где применяются, так и современной проектной нагрузке дороги.

Также при работе на объектах применяются все дорожно-строительные материалы в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза. Прописанные в нем правила и стандарты используются на территории Таможенного союза, участником которого является и Российская Федерация.

Кстати, в 2021 году метод холодной регенерации при ремонте дорог будет применяться практически на всех объектах регионального значения».

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here