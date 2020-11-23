Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с главами регионов.

Команда Саратовской области по итогам 2020 года оказалась лучшей в номинации — «Внедрение новых и наилучших технологий в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Награждение состоялось в Москве в рамках главного делового события транспортной отрасли РФ – «Транспортной недели».

— В этом году при ремонте большей части трасс областного и межмуниципального значения дорожники применяли метод холодной регенерации. Его суть заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов. В результате получается прочное однородное дорожное основание, на которое позже укладывается новое асфальтобетонное покрытие. По этой технологии ремонтировали, в частности, автодороги «Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай», «Балашов — Романовка», «Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области», — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.

Кроме того, на всех объектах, которые ремонтировали в этом году, применялись современные функциональные асфальтобетонные смеси по новому ГОСТу. Он обязывает применять индивидуальный подход к асфальтобетонным смесям, которые теперь должны отвечать как климатическим требованиям региона, где применяются, так и современной проектной нагрузке дороги.

Также при работе на объектах применяются все дорожно-строительные материалы в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза. Прописанные в нем правила и стандарты используются на территории Таможенного союза, участником которого является и Российская Федерация.

Кстати, в 2021 году метод холодной регенерации при ремонте дорог будет применяться практически на всех объектах регионального значения».