Снегопад в Саратовской области продолжался всю ночь в 24 районах.

Как собщил 24 января председатель областного правительства Роман Бусаргин, в настоящее время движение на федеральных и региональных автодорогах открыто.

В Дергачевском районе через дорогу Орошаемый-Зерновой-Золотуха проезд обеспечен временно к населённым пунктам по зимней дороге. Продолжаются работы по очистке основной дороги, планируется открыть к 10:00.

Поставлена задача — начать работы по расширению расчищенных к ранее заблокированным населенным пунктам дорог, — уточняет Бусаргин.

Всего на расчистке автодорог области работало 1056 единиц техники.

На федеральных автомобильных дорогах – 324 единицы техники,

на региональных автомобильных дорогах – 291 единицы техники,

на муниципальных дорогах — 441 единица техники.