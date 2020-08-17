Сегодня, 17 августа, в Саратовской области ожидается кратковременный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

В регионе днем ожидается ветер порывами до 13-18 метров в секунду, температура воздуха прогреется до 26 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой.

Ночью температура воздуха опустится до 11 градусов тепла. Порывы ветра значительно уменьшатся – до 10 метров в секунду.

В областном центре ожидается облачный день, ближе к вечеру обещает выглянуть солнце. Температура поднимется не более чем до 25 градусов, ветер саратовцев сегодня не побеспокоит.

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