Сегодня, 16 августа, в Саратовской области ожидается жара. В регионе облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает управление метеорологии и мониторинга окружающей среды.

Днем температура будет колебаться от 31 до 36 градусов, возможны кратковременные дожди с грозами. Ожидается юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду, во время грозы – от 15-18.

В Саратове днем температура поднимится до 34-х градусов, переменная облачность. Ночная температура составит от 22-х градусов, северо-восточный ветер 1-4 метра в секунду, порывы до 7 метров в секунду.