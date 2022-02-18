В Саратовской области на выходных снова установится неожиданное потепление. Об этом «Новостям Саратова» сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в области ожидается оттепель с мокрым снегом. Из-за этого уже сегодня Саратов накрывал плотный слой тумана.

Прогноз подтвердила начальник регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло. Она сообщила, что в оба выходных дня выпадут влажные осадки.

Атмосферное давление будет падать, уплотниться облачность и усилится ветер. Температурный фон повысится до слабоморозных значений ночью и оттепельных в дневные часы, уточняет синоптик.

В выходные температурный режим будет выше нормы. Так, с 19 по 20 февраля столбик термометра покажет в ночные часы до нуля, а днем до +3 градусов.

В начале следующей недели с 21 по 22 февраля температура воздуха ожидается от -1 до +4 градусов.

Ветер будет южным, он подумает со скоростью до 9 метров в секунду.