По словам заместителя начальника регионального гидрометцентра Ларисы Цветайло, первый снег в Саратовской области может выпасть уже на следующей неделе.

Напомним, федеральные синоптики пообещали россиянам особенно снежную зиму. По словам Цветайло, саратовское управление по гидрометеорологии не дает долгосрочных прогнозов, однако подтверждает, что на регион и правда идет зимняя погода.

Дождь со снегом может начаться 14 октября на сопредельных с Саратовской областью центрально-черноземных областях и южном Предуралье. Периферийные участки фронтов окажут влияние на граничащие районы — Ртищевский, Турковский, Аркадакский.