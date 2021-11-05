Сегодня, 5 ноября, Саратовскую область назвали в числе 10 регионов с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, в число таких регионов входят Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

Чиновница заявила, что для нормализации ситуации нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней.