Сегодня, 24 августа, в Саратовской области вновь будет переменно облачно и без осадков, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Днем в регионе воздух прогреется до 27 градусов тепла, порывы северно-западного ветра будут не более 10 метров в секунду.

К ночи ветер ослабнет и практически исчезнет, температура прогреется до 18 градусов.

В региональном центре в течение дня порывы ветра достигнут не более одного метра в секунду, обещается безветренная погода. Вновь начинает теплеть, температура днем достигнет 26 градусов тепла.