Утро вторника в Саратовской области начнется с умеренного снега и тумана. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Юго-восточный ветер будет достигать 8-10 м/с, порывами до 14 метров. Столбик термометра покажет отметку -3 … -8 °C, в северной половине до -13 °C.

Днем в регионе пойдет снег, а ветер усилится до 6-11 м/с. Температура упадет до -5 … -10 °C, при прояснении до -15 °C.

В областном центре синоптики прогнозируют день по-теплее.

Утром пройдет обложной снег с переохлаждающим туманом. Градусник покажет -4 °C.

В обед и вечером похолодает до -6 °C. Весь день будет дуть слабый юго-восточный ветер со скоростью 4 м/с.