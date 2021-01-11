В Саратовской области на этой неделе будет похолодание, на это окажет свое влияние черноморский циклон.

Синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева рассказала, что 12 января местами будет снежно и облачно, порывы юго-западного ветра достигнут 6-11 метра в секунду, ночью похолодает до -12-17 градусов, при прояснении в Левобережье ожидается -25-30 градусов, днем -13-18, а в регионе -5-10.

Ночью в среду в регион придет снег и метель вкупе с восточным ветром, порывы которого достигнут 6-11 метра в секунду, а местами 15-18 метра в секунду. Снегопад продолжится и днем 14 января.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 7-12 метра в секунду, местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В ночь на 14 января ожидается -9-14 градусов, на северо-востоке региона до -18. Днем -2-7 градусов, на северо-востоке региона до -11 градусов.

Днем 14 января выпадет половина месячной нормы осадков, больше всего в Правобережье.

Днем в пятницу ожидается -4-9 градусов и небольшой снег, в субботу и воскресенье -7-12 градусов.