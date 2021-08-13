О погоде на предстоящие выходные саратовцам рассказала Лариса Васильева, специалист Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Саратовскую область в ближайшее время ожидают затяжные и сильные дожди. Такое изменение погодных условий связано с образованием плотной облачности. На регион теперь пошел холодный фронт. Уже в эти выходные по области пройдут ливни, грозы, возможно выпадение града.

Ветер ожидается северо-восточный, шквалистые усиления могут превышать 22 метра в секунду. В некоторых районах, по словам синоптиков, дожди будут затяжными. Однако на Левобережье сохранится жаркая погода без осадков.

Этой ночью температура воздуха ожидается от 16 до 21 градусов. Завтра и послезавтра – от 14 до 19. На правом берегу Волги днем будет от 20 до 25, в Левобережье – от 30 до 35. В понедельник оба берега ждет теплая погода от 25 до 30 градусов.

Что касается Саратова, точный прогноз появится позже, но синоптики уже предполагают, что в субботу в городе будет от 26 до 28 градусов, а в воскресенье – от 29 до 31.

Вода в Волге начала постепенно остывать. Температура на сегодняшнее утро составила +25,2, вместо уже привычных +26.