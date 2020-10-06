Вчера, 5 октября, двое депутатов заявили о желании покинуть Саратовскую областную думу.

Речь идет о председателе комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике Александре Санинском и председателе комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Алле Лосиной. Оба относятся к фракции «Единая Россия».

Они написали заявления о сложении полномочий в адрес председателя Саратовской областной думы Александра Романова.

Окончательное решение по этим вопросам примут на заседании Саратовской областной думы.