Глава Саратовстата Вячеслав Сомов подтвердил статистику Росстата об убыли населения Саратовской области в 2019 году, но тут же усомнился в верности критериев оценки этих цифр. Комментария Сомова распространила пресс-служба ведомства.

По словам главного статистика Саратовской области, сокращение населения на 19 тысяч за 2019 год действительно имело место, однако это, по его мнению, ни о чем не говорит. По данным Саратовстата, по сравнению с 2018-м годом, когда региона покинули 22 тысячи человек, темпы убыли населения замедлились на 14 процентов.

-Не совсем верно сравнивать убыль населения по регионам России в абсолютных цифрах. Ведь в разных субъектах Российской Федерации, в которых в 2019 году наблюдалась убыль населения, насчитывается совершенно разное количество жителей: например, от 4,3 миллиона в Свердловской области до 141 тысячи в Магаданской области. На первом месте среди субъектов РФ в рейтинге убыли населения в процентах от общего числа жителей находится республика Коми, которая за прошлый год потеряла 1,23 процента от числа всего населения. Второе и третье места заняли Пензенская область, лишившаяся 1,02 процента населения и Еврейская автономная область, потершая 0,97 процента соответственно. В этом рейтинге Саратовская область оказалась на 45 месте с убылью населения в 0,79 процента, — отметил Вячеслав Сомов.

Он напомнил, что точные данные о численности жителей в Саратовской области статистики получат во время масштабной Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020-го года.

Напомним, вчера Росстат опубликовал статистический отчет, согласно которому Саратовская область стала абсолютным лидером среди российских регионов по убыли населения.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here