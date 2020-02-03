Глава Саратовстата Вячеслав Сомов подтвердил статистику Росстата об убыли населения Саратовской области в 2019 году, но тут же усомнился в верности критериев оценки этих цифр. Комментария Сомова распространила пресс-служба ведомства.

По словам главного статистика Саратовской области, сокращение населения на 19 тысяч за 2019 год действительно имело место, однако это, по его мнению, ни о чем не говорит. По данным Саратовстата, по сравнению с 2018-м годом, когда региона покинули 22 тысячи человек, темпы убыли населения замедлились на 14 процентов.

-Не совсем верно сравнивать убыль населения по регионам России в абсолютных цифрах. Ведь в разных субъектах Российской Федерации, в которых в 2019 году наблюдалась убыль населения, насчитывается совершенно разное количество жителей: например, от 4,3 миллиона в Свердловской области до 141 тысячи в Магаданской области. На первом месте среди субъектов РФ в рейтинге убыли населения в процентах от общего числа жителей находится республика Коми, которая за прошлый год потеряла 1,23 процента от числа всего населения. Второе и третье места заняли Пензенская область, лишившаяся 1,02 процента населения и Еврейская автономная область, потершая 0,97 процента соответственно. В этом рейтинге Саратовская область оказалась на 45 месте с убылью населения в 0,79 процента, — отметил Вячеслав Сомов.

Он напомнил, что точные данные о численности жителей в Саратовской области статистики получат во время масштабной Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020-го года.

Напомним, вчера Росстат опубликовал статистический отчет, согласно которому Саратовская область стала абсолютным лидером среди российских регионов по убыли населения.