По данным Саратовстата за январь-октябрь прибыль организаций Саратовской области, за исключением субъектов МСП, финансовых и страховых организаций, выросла в 2,5 раза и составила 63 млрд. рублей. Это на 37,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольший рост за этот период – в 5,1 раза, отмечен в таком виде деятельности, как «обрабатывающие производства», где прибыль составила 117,1%. Из общего числа прибыльных организаций региона в данном секторе задействовано около 30% или 115 предприятий из 401.

К прибыльным организациям относятся компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финансовый результат, то есть доходы от их деятельности превышали расходы.