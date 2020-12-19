В Саратове 18 декабря инспекторы ГИБДД остановили на Барнаульской улице 1 автомобиль Kia Ceed под управлением 26-летнего парня. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Стекла его авто были чрезмерно затонированы. Выяснилось, что ранее ему выписывали штраф в 500 рублей и давали время на устранение нарушения, однако шофер не предпринял никаких мер.

Его доставили в районный суд Заводского района города и приговорили к аресту на трое суток.

Отметим, что рейд по тонировке проводится в городе с 30 ноября.