Мужчину из Саратова подозревают в причастности к распространению радикальной идеологии через интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В сообществе «Типичный Саратов» в социальной сети «ВК» мужчина распространял экстремистские сообщения с призывами к насилию в отношении государственников, и оправдывал подобные действия. Эти записи задокументировали сотрудники УФСБ.

На саратовца завели уголовное дело по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, что является преступлением средней тяжести. Сейчас он задержан.