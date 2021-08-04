Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего саратовца, обвиняемого в попытке дать взятку на экзамене по вождению. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Напомним, что 10 июня молодой человек приехал в РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову на 6-м Соколовогорском проезде для сдачи теоретического экзамена на водительские права.

В ходе экзамена молодой человек попытался дать инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник полиции должен был «закрыть глаза» на использование парнем телефона и помощи посторонних. Однако инспектор от взятки отказался.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Следователи собрали достаточно доказательств для утверждения вины парня, уголовное дело передано в суд.