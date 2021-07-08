Уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, по которому проходит 30-летний саратовец, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД.

Как стало известно, в мае этого года сотрудниками Приволжского МВД в Аткарске около железной дороги по подозрению в сбыте наркотиков был задержан мужчина.

В машине у 30-летнего саратовца полицейские нашли сверток, в котором находилось 40 пакетиков с порошком. Экспертиза установила, что порошок являлся наркотическим средством – «соль», общим весом более 25 граммов.

В ходе розыска в Аткарске в лесополосе вдоль железнодорожных путей нашли ещё 28 «тайниковых закладок» с тем же наркотиком, всего больше16 граммов.

Следователи выяснили, что безработный мужчина вступил в группировку, которая занимается сбытом наркотиков. Он являлся региональным курьером по области, то есть должен был получать партии и создавать «закладки».

Уголовное дело находится на рассмотрении в суде. За сбыт наркотиков предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.