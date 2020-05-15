В Ленинском районе будут судить мужчину за убийство дачника.

Ранее редакция «НС» писала, что по информации регионального следственного управления, в одном из СНТ на Сокурском тракте двое соседей устроили попойку. Во время застолья между ними произошла сора, и 53-летний мужчина избил 61-летнего оппонента.

От полученных травм потерпевшему стало плохо, и он скончался.

На следующий день злоумышленник пришел в дом к погибшему другу, включил обогреватель и сложил на него вещи. Подсудимый надеялся, что это приведёт к пожару, и никто не узнает об убийстве.

Однако подсудимого все же задержали и завели на него уголовное дело. На допросе он раскаялся в содеянном. Сейчас саратовец находится под стражей и ждёт суда.