Жителя Саратова испугал врач в защитном биологическом костюме. Соответствующее фото появилось в сети.

По словам автора поста, в Ленинском районе мужчине понадобилась медпомощь и к нему приехала «скорая». Прибывший врач насторожил очевидцев события, так как он приехал в специальной защите.

Медики забрали бедолагу в больницу, а вот остальные неравнодушные саратовцы принялись обсуждать предосторожного фельдшера в социальных сетях.

В минздраве нашему корреспонденту сказали, что это было сделано «в целях предотвращения распространения опасных вирусов». Относится ли к ним китайская зараза уточнять не стали.