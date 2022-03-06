Суд наказал 45-летнего саратовца за убийство приятеля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

18 июля прошлого года с 14:00 до 19:00 45-летний мужчина и его 39-летний приятель находились недалеко от одного из жилых домов по улице Панфилова.

Через некоторое время, из-за возникшего конфликта, злоумышленник нанес другу не менее 12 ударов кулаками рук и ногами в голову, туловище и конечности, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Причиной смерти пострадавшего стала тупая травма груди и живота.

Суд назначил 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.