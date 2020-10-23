Вчера, 22 октября, пожарный расчет и инспектор государственного пожарного надзора выехали на 3-й Нижний проезд 2 из-за полыхающего мусора и сухой травы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выяснилось, что огонь разжег собственник участка у себя на территории.

Его оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности.

В МЧС напоминают, что свою землю нужно очищать от мусора и сухой травы, но не нужно ничего жечь.

С начала года произошло более девяти тысяч пожаров, третья часть от них это как раз вспыхнувшая растительность.

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