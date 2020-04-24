В Ленинском районе осудили 38-летнего мужчину за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

В региональной прокуратуре сообщили, что в марте 2018 года он купил 1,055 тысячи граммов канабиса, 3 грамма гашиша, 8,45 грамма амфетамина и 3 грамма синтетики. Незаконные вещества он планировал продать.

Суд приговорил его к 8,6 года колонии строгого режима, однако адвокат осуждённого подал апелляцию, утверждая, что подзащитный не планировал сбивать наркотики. Прокурор опроверг доводы жалобы. Суд стал менять своего решения.

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