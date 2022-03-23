Житель Саратова признан виновным по статье за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Волжский суд областного центра рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении саратовца, который совершившил публичные действия, дискредитируюшие, по мнению правоохранителей, Вооруженные силы России на Украине.

Как информирует пресс-служба суда, 21 марта 2022 года обвиняемый устроил пикет на Театральной площади Саратова.

Мужчина держал в руках и показывал окружающим табличку с известным по песням Джона Леннона лозунгом «Make love not war».

Суд счел, что тем самым действия гражданина попали под статью об искажении и дискредитации Вооруженных сил России.

В ииоге на пикетчика, который призывал любить, был составлен протокол по части первой статьи 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Признанный виновным в совершении административного правонарушения саратовец получил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

За подобные пикеты в Саратове осуждены и оштрафованы ранее ещё 2 гражданина.