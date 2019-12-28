В пятницу, 27 декабря, на пропускном пункте «Таскала» в Западно-Казахстанском районе уроженец России попался с контрабандой.

Сотрудники Управления госдоходов обнаружили у Соломченко А. в машине порядка 500 пачек сигарет «Prestige» из Болгарии без акцизных марок. Всего незаконных табачных изделий было на 60 тысяч тенге (ок. 9778 рублей).

На злоумышленника завели дело об административном правонарушении и передали его в Таскалинский районный суд. Там россиянина Соломченко приговорили к штрафу в размере 88 375 тенге (ок. 14 402 рубля) с конфискацией в доход государства контрабандных сигарет.