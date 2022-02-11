Суд признал виновным во взломе и краже, изнасиловании, вымогательстве и угрозе убийством 23-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР п Саратовской области.

17 июня прошлого года 23-летний молодой человек пришел к дому своей знакомой, проживающей в частном доме в селе Казанла Базарно-Карабулакского района. Злоумышленник понял, что ее нет дома и решил ограбить. Отыскав вблизи входа в дом ключ, которым открыл дверной замок, молодой человек незаконно проник в жилище, откуда похитил ювелирные украшения, бытовую технику на общую сумму более 20 тысяч рублей.

18 июня молодой человек находился в помещении хозяйственной постройки кооператива, где раньше работал. Там он совершил половое сношение с применением насилия, а также иные действия сексуального характера с угрозой применения насилия в отношении работницы кооператива. После чего, преступник потребовал от потерпевшей передачи ему деньги, высказывая угрозы применения насилия в случае невыполнения его требований. Испугавшись, девушка передала ему деньги. Мужчина угрожал убийством ей в случае, если она кому-нибудь расскажет.

20 июля этот же молодой человек угрожал убийством своей матери. С целью демонстрации серьезности своих намерений, злоумышленник размахивал перед матерью топором.

Подсудимый вину в инкриминируемых деяниях признал, в содеянном раскаялся. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.