Саратовца отппавили в тюрьму за избиение незнакомца до смерти.

Установлено, что 5 февраля 2021 года около 15 часов 34-летний гражданин находился на крыльце здания МФЦ, расположенного на улице Танкистов города Саратова, где ожидал оформления необходимых документов. К нему обратился находившийся в состоянии алкогольного опьянения ранее незнакомый 56-летний мужчина и попросил сигарету.

35-летний пояснил, что у него не имеется сигарет. В ответ на это оппонент принялся оскорблять мужчину словами грубой нецензурной брани, стал намахиваться руками, а также нанес удар ногой в область ног, который не причинил телесных повреждений.

Разозлившись, младший нанес противнику не менее четырех ударов кулаком в область головы и такое же количество ударов в область тела. В процессе нанесения ударов мужчины приблизились к лестничному маршу, где 35-летний мужчина нанес обидчику еще один удар кулаком в область шеи, от чего тот потерял равновесие и скатился по ступенькам на тротуар. От полученных травм через непродолжительное время 56-летний мужчина скончался. Прибывшие по вызову очевидцев медики скорой помощи констатировали его смерть.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Приговором суда 35-летнему мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.