Расследование уголовного дела в отношении 18-летнего саратовца, обвиняемого в распространении наркотиков и легализации денег, полученных преступным путем, подошло к концу. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Установлено, что с июня по сентябрь 2020 года парень получал оптовые партии веществ и раскладывал их по закладкам. Есть основания полагать, что он легализовал свыше 400 тысяч рублей, полученных таким образом.

Из незаконного оборота изъято около 350 граммов веществ.

Молодому человеку предъявлено обвинение, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.