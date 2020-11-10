Возбуждено уголовное дело о смерти мужчины в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Около 1:30 9 ноября прохожие обнаружили у дома №110А на проспекте 50 лет Октября мужчину, вызвали “скорую”, полицию. Медики начали его реанимировать, но это не помогло, пострадавший скончался в их машине.

Согласно проведенного судебно-медицинского исследования смерть мужчины наступила в результате перелома щитовидного хряща, асфиксии.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой смерть по неосторожности, задержан 36-летний местный житель. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, расследование продолжается.









