Расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 68-летней женщине, что повлекло за собой по неосторожности ее смерть, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Судебно-медицинское исследование показало, что гражданка скончалась из-за тупой травмы груди, осложненной болевым шоком. Потерпевшая в основном сидела в квартире на Ново-Крекингском проезде, жила с сыном, никто к ней не приходил.

Следователи выдвинули версию о причастности ее 32-летнего родственника — рецидивиста к преступлению. Под тяжестью собранных доказательств он в этом признался.

По данным следствия, 21 июня 2020 года днем мать поссорилась с сыном из-за злоупотребления алкоголем. Рассвирипевший рецидивист ударил пенсионерку несколько раз кулаком по груди, а потом взял за волосы и продолжил бить ладонью по голове. Та попыталась уйти, дошла до комнаты, упала на пол и перестала подавать признаки жизни.

Осознав, что мать скончалась, мужчина вызвал бригаду скорой помощи и полицию. Сначала он отрицал свою вину, а потом во всем признался и раскаялся.

Собранных доказательств, изобличающих рецидивиста, оказалось достаточно для направления дела для рассмотрения в суд.