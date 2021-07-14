В отношении 20-летнего саратовца возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке дать взятку должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

10 июня молодой человек прибыл в РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову на 6-м Соколовогорском проезде для сдачи теории на водительские права. Он был неподготовлен, поэтому надеялся на помощь товарищей, которые должны были давать ему правильные ответы через телефон.

Это заметили экзаменаторы. Один из молодых людей попытался дать инспектору взятку в размере 30 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник полиции должен был «закрыть глаза» на незаконную сдачу экзамена и не фиксировать подсказки, однако он отказался от предложения.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.