Саратовец, заколовший свою знакомую во время пьяного застолья, отправился отбывать наказание. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области.

14 августа прошлого года 41-летний житель Саратова выпивал со знакомой у себя дома. Во время такого отдыха их отношения резко накалились, тогда мужчина воспользовался кухонным ножом и ударил им гостью в живот. После этого он успокоился и продолжил выпивать, а 37-летняя женщина в скором времени скончалась.

В декабре прошлого года Кировский районный суд признал его виновным, назначив 10 лет заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный и его защитник обжаловали приговор, уверенные в излишней суровости наказания и неправильном применении уголовного закона, но жалобы были опровергнуты.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.