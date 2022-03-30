Суд признал виновным 28-летнего жителя Ершова в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Так, 31 декабря прошлого года с 16:00 до 17:05 компания молодых людей находилась в частном доме по улице Молодежной. В ходе застолья между 33-летним хозяином жилища и 28-летнем гостем возник конфликт. Последний схватил со стола кухонный нож и нанес противнику один удар в живот. Пострадавший скончался в больнице.

Вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.