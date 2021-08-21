Минприроды Саратовской области провело проверку воды в реке Гуселка-1.
Жители ЖК «Изумрудный» поселка Юбилейный в Саратове пожаловались в ведомство на фекалии в местной речке.
Министерство природы подтвердило наличие фекалий в водоёме. Сообщается, что они туда попадают вместе со стоками канализационной насосной станции.
— Инспекторы минприроды обнаружили, что КНС действительно сливает неочищенные воды, они текут по земле, а затем спускаются вниз к оврагу, расположенному между поселками Юбилейный и Зональный в Саратове, — рассказали в министерстве.
Между тем, это место является особо охраняемой природной территорией парка «Кумысная поляна».
Из оврага стоки текут непосредственно в реку Гуселка-1.
Результаты проверки будут переданы в природоохранную прокуратуру, которая имеет право оштрафовать нарушителя экологического законодательства.
Фото: Минприроды