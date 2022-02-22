Суд признал 55-летнего ранее судимого жителя Вольска виновным в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По данным расследования, мужчина нашел в лесу банку с черным порохом. Специалисты установили, что это взрывчатое вещество метательного действия. Вместо того, чтобы сдать его, обвиняемый хранил взрывчатку у себя дома.

Кроме того, в декабре прошлого года он находился в гостях у знакомого, где выпивал в шумной компании. Устав от общения, нарушитель проник в чужую квартиру, чтобы отдохнуть, и заодно украл имущество на четыре тысячи рублей.

Исходя из собранных доказательств, суд назначил виновному 1,3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.