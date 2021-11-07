Проводится доследственная проверка по факту смерти 68-летнего мужчины в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Накануне вечером, 6 ноября, 68-летний мужчина, проживавший в 10-этажном доме по 5-му Нагорному проезду, заметил, что на его автомобиль упал кирпич. Он направился вниз, чтобы переставить машину.

В момент, когда он шел к машине, другой кирпич упал с высоты. Он попал мужчине в голову, от чего тот сразу скончался.