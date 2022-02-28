Проводится доследственная проверка из-за смерти местного жителя в одном из гаражей в Заводском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне утром, 27 февраля, 69-летний мужчина находился в гараже, расположенном в ГСК по Новоастраханскому шоссе. Приподняв автомобиль над полом, тот зафиксировал его на опоре из кирпичей. Когда он подлез под автомобиль, опора рухнула и мужчину придавило машиной.

Специалисты установили, что тело пострадавшего повреждено в районе груди. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.