В Саратове хотят внедрить единый электронный проездной. Об этом недавно написал мэр Михаил Исаев в своем Instagram. Там же градоначальник опубликовал несколько вариантов дизайна и названия для будущей краты и спросил у саратовцев, какой бы она хотели видеть ее.

Мы провели собственный опрос, в котором поинтересовались у земляков, какое название им нравится больше. Было предложено четыре варианта: «Попутчик», «Огни золотые», «Волжские просторы» и «Волжанка».

По итогам голосования третью строчку занял вариант «Волжские просторы» — 15 процентов, второе место саратовцы отдали «Волжанке» — 17 процентов. Первое место поделили «Попутчик» и «Огни золотые» с равным количеством голосов — по 34 процента.