В Саратовской области полицейские задержали закладчика, перевозившего 200 граммов синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Инспекторы в селе Тростянка остановили автомобиль под управлением 48-летнего ранее судимого саратовца. В ходе осмотра автомашины в упаковке из-под салфеток обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом.

Согласно заключению экспертизы, изъятое оказалось наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 200 граммов.

Мужчина рассказал полицейским, что устроился закладчиком в интернет-магазин. Подозреваемый забрал наркотики в Московской области и собирался распространить на территории Саратова и Энгельса закладками.

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.