В отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту изнасилования девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

27 ноября днем 53-летний мужчина встретился с 18-летней девушкой, которая была давно с ним знакома и доверяла ему. Применив к ней физическую силу и угрожая ножом, мужчина, против воли потерпевшей, привел ее в свою квартиру в доме по Ростовскому проезду Саратова, после чего, угрожая убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, совершил изнасилование девушки.

Улучив момент, потерпевшая смогла по телефону попросить родственников о помощи они сообщили в полицию. Оперативно прибывшие в квартиру сотрудники полиции, застали злоумышленника на месте происшествия и задержали его. Потерпевшей оказана необходимая медицинская помощь.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Он заключен под стражу, расследование продолжается.