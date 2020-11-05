В отношении 45-летнего саратовца возбуждено уголовное дело о незаконном обороте специальных техсредств для получения информации. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия днем 23 октября мужчина сбыл местному жителю на парковке на улице Чернышевского “жучок” для прослушивания.

Гражданина задержали, его действия выявили силовики вместе с отделом “К” полиции региона.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются.

Подозреваемого проверяют на предмет совершения других эпизодов, расследование продолжается.