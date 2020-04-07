На мусороперерабатывающем заводе рабочего затянуло в мусородробильный станок, сообщает облспас.

Речь идет о предприятии по 2-й Гуселке. 33-летний мужчина до начала рабочей смены проводил подготовку механизма к работе и по неосторожности запустил его. Установку остановили, однако оператор получил травму ноги. По некоторым данным, он взял с собой пульт дистанционного управления, а когда упал в станок — кнопка нажалась. Пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии с частичной ампутацией.

— Данное происшествие стало первым с начала работы компании в Саратовской области. Руководство Саратовского филиала «Управление отходами» поддерживает постоянный контакт с семьей сотрудника и окажет ему всю необходимую помощь, — прокомментировали инцидент на предприятии.

В «Управлении отходами» заверили, что компания окажет всемерную помощь пострадавшему сотруднику.