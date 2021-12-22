Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Саратовской области, обвиняемого в причинении травм, повлекших смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

В ночь с 29 сентября по 30 сентября 46-летний мужчина, находясь в частном доме на улице Павлова в Балашове, выпивал с 57-летним приятелем. Опьянев, гость начал вести себя агрессивно. Хозяин дома отвел его в комнату и предложил лечь спать.

Гость оскорбил родственников мужчины, и у них завязалась драка, в ходе которой хозяин дома нанес ему множество травм. 8 октября он скончался в больнице.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в суд.