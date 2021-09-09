Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Саратова, обвиняемого в изнасиловании собственной дочери.

В период с апреля 2006 по август 2009 саратовец вступал в половые отношения со своей дочерью, которой на тот момент было только 9 лет. Ему вменяются эпизоды жестокого сексуального насилия.

Его действия пресекли сотрудники полиции. Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины.

Сейчас он находится под стражей. Дело с утверждением его вины передано в суд для рассмотрения.