Завершено уголовное дело 21-летнего жителя Саратова, обвиняемого в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В ноябре прошлого года злоумышленник был принят на работу в телекоммуникационную компанию на должность продавца продукции. Он должен был в том числе и обеспечивать обработку персональных данных физических лиц, составляющих охраняемую законом тайну и подлежащих неразглашению.

Однако в декабре он просмотрел и копировал информацию, содержащей сведения о дате и времени соединений, номера исходящих и входящих соединений двоих абонентов сотовой связи, которые впоследствии передал третьим лицам за материальное вознаграждение в размере тысячи рублей.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, дело передано в суд.