Саратовцам дали рекомендации по правильному выбору цветов. Информацию опубликовали специалисты Роспотребнадзора.

Во-первых, необходимо знать уловки продавцов, которые обрывают подсохшие и потемневшие лепестки, маскируют изъяны яркой упаковкой, собирают увядающие цветы в букеты или большие композиции со свежесрезанными, а также заматывают бутоны бумагой или тканью, декорируя красителями и блёстками.

Чтобы купить действительно свежий букет, нужно придерживаться нескольких правил: попросить флориста собрать букет при вас из полураспустившихся цветов, у которых чашелистик плотно прилегает к бутону.

Бутон свежего цветка должен быть гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. В частности у тюльпанов, он не должен быть стянут резинкой, а у гербер держаться без липкой ленты. У свежих роз бутоны твердые у основания, а также есть «рубашка» — защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные. Чаще всего, продавцы их удаляют при покупателях.

Стоит знать, что если у цветка листья вялые, то, скорее всего, стебель поврежден, и растение проживет недолго. Срез должен быть влажным и светлым. Потемневший срез говор о его давности и нахождении без воды. Гнилые стеблевые листья напротив говорят о долгом перенасыщении цветка водой. Ещё один нюанс, который не относится к приметам свежести, но продлевает жизнь букета: чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам.

Купив букет, срежьте дома стебли на два-три сантиметра, удалите нижние листья и не смешивайте разные цветы.

Купленные цветы дольше стоят в прохладном месте без сквозняков, отопительных приборов и прямых солнечных лучшей. Нужно учитывать, что некоторые цветы любят прохладную воду, а некоторые — комнатной температуры.