Депутаты Саратовской областной думы предложили расширить закон о тишине в регионе.

Речь идет о распространении его действия на гостиницы, санатории и дома для престарелых.

Закон не будет касаться турбаз и домов отдыха.

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