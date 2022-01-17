Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове могут запретить шуметь в гостиницах РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове могут запретить шуметь в гостиницах По Новости Саратова - 17.01.2022 124 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Депутаты Саратовской областной думы предложили расширить закон о тишине в регионе. Речь идет о распространении его действия на гостиницы, санатории и дома для престарелых. Закон не будет касаться турбаз и домов отдыха. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Обозначены поручения саратовским чиновникам по снегоочистке Крещенские купания в Саратове состоятся Еще 9 человек в Саратовской области скончались от коронавируса ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Обозначены поручения саратовским чиновникам по снегоочистке Новости Саратова - 17.01.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обозначил ряд поручений на постоянном действующем совещании при мэре города Михаиле Исаеве по снегоочистке городов. Они звучат так: - Усилить... Крещенские купания в Саратове состоятся 17.01.2022 Еще 9 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 17.01.2022 Центр Саратова остался без воды 17.01.2022 Собственника «Пятерочки» в Саратове наказали за изменение фасада 17.01.2022